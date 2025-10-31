شاهد.. احتفالات مواطني الجيزة أمام شاشات العرض بمدخل منطقة الأهرامات

شهدت ساحة المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة تجمعا احتفاليا لعدد من مواطني محافظة الجيزة استعدادًا للافتتاح الرسمي المقرر غدًا.

وتستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحضره ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات المحلية والدولية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

