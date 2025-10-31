كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعرب خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن فخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفا إياه بأنه "تتويج لحضارة عظيمة تمتد لآلاف السنين، ودليل حي على عبقرية المصريين وقدرتهم على صناعة المجد من قلب التاريخ.

وأكد "الطوخي"، أن المتحف المصري الكبير أدهش العالم قبل أن تفتح أبوابه رسميًا، نظرًا لما يحمله من قيمة أثرية وعلمية ومعمارية تجعله واحدًا من أعظم صروح الحضارة الإنسانية في العصر الحديث، مضيفًا :"هذا المتحف ليس مجرد مبنى أثري، بل هو شهادة ناطقة على حضارة عمرها أكثر من ٧ آلاف عام، تحاكي العالم وتضع مصر في قلب المشهد الثقافي العالمي".

وأشار خالد الطوخي، إلى أن ما تحقق على أرض الواقع يجسد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحدى كل الصعاب، وأعاد إحياء هذا المشروع العملاق بعد سنوات من التوقف، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو امتداد لحالة البناء الشامل التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والتي تعكس إرادة سياسية واعية، تدرك أهمية القوة الناعمة كأداة فاعلة في ترسيخ مكانة مصر دوليا.

ولفت رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى عظمة الشعب المصري، وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لإنجاز هذا المشروع الفريد، بما في ذلك التحضيرات الجارية لحفل الافتتاح العالمي المنتظر، الذي سيكون بمثابة رسالة حضارية تبهر العالم، وتؤكد أن مصر لا تزال قادرة على تقديم ما يليق بتاريخها وعمقها الثقافي.

وشدد الطوخي، على ان المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو انتصار للهوية المصرية، وتجسيد لقيم الإبداع والتحدي والانتماء، وهو بحق أحد أعظم إنجازات العصر الحديث التي يفتخر بها كل مصري.