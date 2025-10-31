أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، أن مصر تبلور أفقًا سياسيًا بعيدًا لمنع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الدويري، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر على قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا أمام قطار يلتهم المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف أمامه بعقلانية دون انفعال أو قرارات مكلفة.

وأضاف أن القيادة السياسية واعية تمامًا وتحمي مصالح الشعب والمبادئ الإقليمية، مشيرًا إلى حاجة مساعدة عربية قوية لوأد الخطوات الضارة، مؤكدًا أن مصر بقيادتها وشعبها ستظل حائط صد يحافظ على القضية مدى الحياة.

وتابع الدويري أن مصر سعت لمسارين: المصالحة عبر اجتماع العلمين 2023 دون نجاح، والسياسي بكتلة أوراق سلام عالمي يمكن تقديمها لترامب. وأكد أن القضية في أصعب مراحلها بقرار أمريكي إسرائيلي للتصفية.

وأشار إلى تدمير غزة يحتاج 10-20 عامًا للإعمار، مع التهام الضفة وضم غير معلن. وأضاف ضرب السلطة الفلسطينية وتدمير قيادات حماس وغزة كدليل على اللعب للتصفية.