أكد الدكتور علي أبو دشيش، خبير الآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية، قائلًا إن المصريين انتظروا هذا الحدث سنوات طويلة ليصبح الحلم حقيقة، خاصة مع اقتراب انطلاق فعاليات الافتتاح العالمي للمتحف.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الافتتاح يمثل حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادات ضخمة تتضمن تجهيزات للطرق والإضاءة والعروض التفاعلية، مشيراً إلى أن مصر تقدم للعالم صرحاً ثقافياً متكاملاً يضم مراكز علمية ومتاحف تعليمية للأطفال ومركز ترميم يعد من الأكبر عالمياً.

وأضاف أن المتحف يعد الأكبر عالمياً في عرض حضارة واحدة، ويتفوق في حجمه على متاحف كبرى مثل المتروبوليتان واللوفر، مؤكداً أن مصر تعرض كنوزها في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على استكمال المشروع بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى أن المتحف يمثل قوة ناعمة لمصر، وأن الاهتمام العالمي به ظهر في التغطية الإعلامية الواسعة وحضور مئات المراسلين من مختلف دول العالم.

وشدد على أن عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة في قاعة واحدة يعد لحظة تاريخية، مؤكداً أن جميع القطع الأصلية موجودة داخل مصر، كما سيشهد الجمهور استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض التفاعلية، في تجربة وصفها بأنها ستكون أضخم من احتفالية موكب المومياوات وطريق الكباش.

