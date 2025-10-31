في إطار استعدادات المجلس القومي للمرأة لانتخابات مجلس النواب 2025، نظم المجلس أمس ندوة "معا بالوعي نحميها - صوتك أمانة" بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة رشا المهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات والرئيس بمحكمة الاستئناف واللواء رفعت قمصان عضو لجنة المشاركة السياسية.

كما شهدت الندوة حضور مقررات وعضوات وأعضاء المجلس بالقاهرة والجيزة وسفيرات المحبة والسلام من الواعظات والراهبات وعدد من أعضاء اللجان بالمجلس ومجموعة من المتابعين المحليين بحافظة القاهرة.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي على أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 قد أولت اهتمامًا خاصًا بمحور التمكين السياسي للمرأة ليس فقط من حيث توليها المناصب القيادية بل أيضًا من خلال ممارستها لحقوقها السياسية الكاملة وفي مقدمتها حقها الدستوري في الانتخابات والترشح.

كما أشارت إلى أهمية مبادرة "معًا بالوعي نحميها" مؤكدة على أن الوعي يُعد الركيزة الأساسية لممارسة الحقوق سواء في الاختيار الواعي أو في المشاركة الديمقراطية المسؤولة، مشيرة إلى أن كل فرد هو سفير بمكانه وأن الوطن الذي يجمعنا جميعًا يحتاج إلى تكاتف أبنائه بوعيٍ وإخلاصٍ لحمايته وصون مكتسباته لافتة إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تجسد أحد أبرز مظاهر العرس الديمقراطي المصري مؤكدة ان المجلس سيواصل جهوده في هذا المحفل الوطني الكبير.

فيما أكدت الدكتورة رشا مهدى على أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إنشائها عام ٢٠١٧ هي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وهى بذلك الضامن الأول لنزاهة العملية الانتخابية واستقلالها عن أي تأثير أو توجيه.

وثمنت الدكتورة رشا مهدى الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرة أنه يتجاوز مجرد تنظيم الانتخابات فهي تؤدي دوراً وطنياً في ترسيخ ثقافة المشاركة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد اختيار لأشخاص بل اختيار لمستقبل وطن وبناء لجمهورية تحترم فيها الكلمة ويصان فيها الحق ويعلو فيها صوت المواطن فوق كل صوت.

و أكد اللواء رفعت قمصان، على أن مصر يجب أن تفخر بوجود كيان وطني مثل الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرًا إلى أنها تعد مثال حي لنجاح مصر في تحقيق الديمقراطية والإدارة المثلى للعملية الانتخابية و أن مصر تتباهى اليوم بوجود هذه الهيئة الوطنية الرائدة.

فيما أكد المستشار شادي رياض علي أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة الوطنية للانتخابات يمثل نموذجًا يحتذى به في دعم النزاهة والشفافية داخل العملية الانتخابية وأشاد بجهود متابعي المجلس ودورهم الفاعل والمتميز في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشاء الهيئة موضحًا أن متابعي المجلس يتميزون بدرجة عالية من الاحترافية والوعي خاصة في التعامل مع التحديات الميدانية مثل صعوبة وصول الناخبين من كبار السن إلى اللجان أو رصد بعض السلبيات مشيرًا إلى أنه تم لاحقًا تلافي العديد من تلك المعوقات من خلال اتخاذ إجراءات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير لافتات إرشادية واضحة داخل اللجان لتسهيل عملية التصويت.

وتحدث المستشار شادي رياض عن تنظيم الهيئة لحملات توعوية موسعة داخل المدارس والأحزاب السياسية لتعريف المواطنين بإجراءات العملية الانتخابية.

كما قدمت المهندسة مروة إبراهيم مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمجلس، شرحًا تفصيليًا لاستمارة متابعة لجان التصويت في الانتخابات البرلمانية 2025 موضحةً بنودها والأسئلة الواردة بها بما يضمن دقة المتابعة وسلاسة التواصل بين الهيئة والمتابعين الميدانيين.