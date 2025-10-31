"التعليم" تعلن فتح باب التقديم لـ50 تأشيرة حج للعاملين بالوزارة



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصولها على 50 تأشيرة حج مخصصة للعاملين بها ضمن الحصة التي خصصتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات والهيئات الحكومية لموسم حج عام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تمكين العاملين من أداء فريضة الحج وتقديرًا لجهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح لأداء فريضة الحج من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، من خلال الإدارة العامة لصندوق رعاية المعلمين، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2025 بمقر الصندوق بديوان عام الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة أنه لن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهاء فترة التقديم.

الشروط والضوابط المنظمة للتقديم

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين في الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها، وعلى قوة العمل وقت الإعلان.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج في أي وقت سابق.

ألا يكون قد بلغ سن المعاش أو أُحيل للتقاعد قبل تاريخ الإعلان في 1 نوفمبر 2025.

أن يكون لائقًا صحيًا لأداء المناسك وفقًا لتقارير طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

تقديم صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي السارية إلى جانب النموذج المخصص للتقديم.

الالتزام بسداد الرسوم المقررة وفقًا للضوابط التى ستحددها اللجنة المنظمة للحج بالوزارة.

أشارت الوزارة إلى أن عملية الاختيار بين المتقدمين ستتم وفق معايير محددة تضعها اللجنة المشكلة لتنفيذ برنامج الحج، مع منح الأولوية للأكبر سنًا مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي، كما أكدت أن أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو يُقدَّم بعد الموعد المحدد سيتم استبعاده دون نظر.

