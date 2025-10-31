أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة بـ16 محافظة - التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

6721 فرصة عمل جديدة في 107 شركة خاصة

أوضحت الوزارة في بيانها، توفير 6721 فرصة عمل جديدة بـ107 شركة من القطاع الخاص في 16 محافظة بعدد من المهن والتخصصات، بينها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن الرواتب تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العاملين.

فرص عمل متاحة في 16 محافظة

بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، تشمل النشرة فرص عمل في القاهرة، المنوفية، السويس، القليوبية، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، المنيا.

وتضم النشرة وظائف في مجالات متنوعة تشمل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص متنوعة، أفراد أمن، وعمال إنتاج ونظافة، إلى جانب فرص في مجال الفندقة والمطاعم.

آليات التقديم على الوظائف المعلنة

أوضحت الوزارة أن التقديم على الفرص الجديدة يتم خلال شهر نوفمبر 2025 عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرةً عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وبينت الوزارة أن النشرة تتضمن فرص عمل مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة.