تحذيرات لـ 100 مليون أمريكي من عاصفة ثلجية مدمرة

كتب : مصراوي

12:22 م 22/02/2026

العاصفة الثلجية

أ ش أ

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تضرب عاصفة شمالية شرقية قوية منطقة وسط المحيط الأطلسي وشمال شرق الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة القادمة، حاملة معها في بعض المناطق أكثر من 30 سم من الثلوج، بالإضافة إلى عواصف ثلجية وفيضانات قرب الساحل على مدار اليوم وغد الاثنين.

وأعلن علماء الطقس أن المنطقة الممتدة من ديلاوير إلى ماساتشوستس من المرجح أن تشهد موجات ثلجية كثيفة من ليلة اليوم الأحد حتى غد الاثنين، حيث يتوقع أن يرفع سمك الثلوج إلى أكثر من 30 سم وقد تؤثر هذه الثلوج الكثيفة والرطبة على الأشجار وخطوط الكهرباء، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وسيكون من الصعب إزالتها.

كما تشمل التأثيرات الكثيفة الشريط الحضري المكتظ من ولايتي واشنطن حتى بوسطن، حيث قد يتأثر قرابة 100 مليون شخص بظروف شتوية تتراوح بين المتوسطة والشديدة.

ومن المخاطر المتوقعة صعوبة وخطورة في التنقل البري وإغلاق طرق محتمل وإلغاء رحلات جوية ودروس مدرسية وانقطاعات كهرباء محتملة بسبب ثقل الثلوج الرطبة على الأشجار وخطوط الكهرباء.

من جهتها، أصدرت السلطات تحذيرات من عاصفة ثلجية في بعض المناطق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات وحثت السكان على متابعة التحديثات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل اشتداد العاصفة.

عاصفة ثلجية أمريكا هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية

