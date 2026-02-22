مذكرة احتجاج رسمية.. الكويت تُبلغ العراق رفضها المساس بسيادتها البحرية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق، حيث سُلم مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها الكويت عن رفضها القاطع لأي "مساس بسيادتها" على المناطق البحرية التابعة لها.

وأوضحت الخارجية الكويتية، يوم السبت، في بيان عبر منصة "إكس"، أن استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية، الدكتور زيد عباس شنشول، جاء في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات تمس سيادة الكويت البحرية.

وأكدت الوزارة أن المذكرة التي سلمها نائب وزير الخارجية بالوكالة، السفير عزيز رحيم الديحاني، تشكّل احتجاجا رسميا على تجاوز الإحداثيات العراقية للمرتفعات المائية الثابتة والمستقرة مثل "فشت القيد وفشت العيج"، مشددة على أن هذه المناطق لم تكن يوما محلا لأي خلاف حول سيادة الكويت التامة عليها.

وبحسب البيان، فإن مذكرة الاحتجاج جاءت ردا مباشرا على "ادعاءات عراقية" أُودعت لدى الأمم المتحدة، اعتبرتها الكويت مساسا صريحا بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة الدبلوماسية تستهدف حماية الحقوق السيادية للدولة.

ودعت الخارجية الكويتية الجانب العراقي إلى تغليب "مسار العلاقات التاريخية" بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددة على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع هذا الملف وفقا لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتماشى مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين.