أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمهورية 30 أكتوبر وحتى الأربعاء 5 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتابعت: سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من السبت 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 5 نوفمبر من المتوقع نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضًا:

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)