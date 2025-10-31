الأرصاد تحذر المواطنين من الساعات الصباحية الأولى (تفاصيل)

كتب-عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيس بوك المواطنيين من الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة .

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق لذا يرجى توخي الحيطة والحذر".

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

