كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، للشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأرصاد: طقس خريفى معتدل غدًا و شبورة كثيفة في الصباح الباكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الجمعة 31 أكتوبر 2025.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة تحسم الجدل: تصاريح الدفن وشهادات الوفاة مجانية تمامًا

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحصيل مبالغ مالية نظير استخراج تصاريح الدفن من الوحدات والمراكز الصحية، جدلًا واسعًا بين المواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

يُعد الملك توت عنخ آمون، أحد أشهر فراعنة مصر القديمة والحديثة على حد سواء، رغم أنه حكم مصر في سن التاسعة ولم يتجاوز التاسعة عشرة عند وفاته، ويعني اسمه "الصورة الحية للإله آمون"، وارتبط اسمه بأحد أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين حين عُثر على مقبرته كاملة دون أي تلف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأزهر يُدين الانتهاكات المجرمة بالفاشر بالسودان ويدعو لوقفٍ فوريٍّ للعنف

أدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الانتهاكات البشعة والجرائم التي تُرتكبُ ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر بالسودان، وما يتعرَّضون له من قتلٍ وقصفٍ وتجويعٍ وحرمانٍ من الخدمات الطِّبيَّة والإغاثيَّة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدينيَّة والمواثيق الدوليَّة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل إطلاق الإصدار الثالث من الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات إطلاق الإصدار الثالث من الأدلة الإرشادية لجراحة المسالك البولية، والنموذج المعتمد لموافقة المريض، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، في إطار جهود الوزارة لتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقًا لأحدث الأسس العلمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ القاهرة يوجه بمنع سير "سكوتر الأطفال" بالشوارع ومصادرته فورًا

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار حملات منع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مفتي الجمهورية لمصراوي: الحفاظ على الآثار واجب شرعي.. والمتحف المصري صرح عظيم

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا تاريخيًا يبعث على الاعتزاز والفخر بالوطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي: افتتاح المتحف المصري حدث وطني كبير

أشاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي يُعد صرحًا حضاريًّا فريدًا يجسِّد عراقة الحضارة المصرية وعمقها الإنساني، ويعكس رؤية الدولة المصرية في صون تراثها العظيم ونقله إلى الأجيال القادمة بما يليق بمكانة مصر وتاريخها المجيد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي 2025 بعد منتصف ليل اليوم الخميس، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود إلى التوقيت الطبيعي، عقب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي استمرت نحو ستة أشهر.

للتفاصيل.. اضغط هنا