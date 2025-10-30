بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تطبيق التوقيت الشتوي

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات الجمهورية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.

يأتي ذلك؛ في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي.

وشددت الشركة على ضرورة تواجد المسافرين في صالات السفر بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ، لضمان استكمال إجراءات السفر بسهولة ويسر، وتجنب أي تأخير محتمل.

كما أهابت مصر للطيران بعملائها في حالة وجود أي استفسارات التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الوسائل التالية، الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الاتصال بالرقم الأرضي 090070000، أو الاتصال من الخارج على الرقمين الدوليين: +97142306666 و +966122297777، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة: www.egyptair.com، أو التوجه إلى أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران.

