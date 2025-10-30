الأرصاد: طقس خريفى معتدل غدًا و شبورة كثيفة في الصباح الباكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأكدت الهيئة على أنه سيكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

