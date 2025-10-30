إعلان

عرض مجموعة توت غنخ آمون كاملة لأول مرة بالمتحف الكبير -(فيديو)

كتب : محمد أبو بكر

03:36 م 30/10/2025

توت غنخ آمون

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو جديدًا يوثق الاستعدادات الجارية داخل المتحف المصري الكبير، والذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم، حيث يستعد المتحف لعرض أكثر من 5300 قطعة أثرية نادرة.

وأوضح الفيديو، أن من بين المعروضات، سيتم لأول مرة عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة داخل قاعات عرض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والعرض المتحفي، بما يتيح للزوار تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

يذكر أنه من المقرر أن يتم عرض مجموعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة داخل قاعتين تبلغ مساحتهما 7500 متر مربع.

وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل، الموافق الأول من نوفمبر.

