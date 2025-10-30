إعلان

رئيس المجلس الصحي: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في مصر

كتب : أحمد جمعة عسكر

03:33 م 30/10/2025

الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري

قال الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، إن مصر دخلت عصرًا جديدًا وواعيًا يقوم على حماية المريض والطبيب على حد سواء، من خلال قانون المسؤولية الطبية الذي يُعد خطوة تاريخية نحو بناء مستقبل مشرق للقطاع الصحي.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات إطلاق الإصدار الثالث من الأدلة الإرشادية لجراحة المسالك البولية، والنموذج المعتمد لموافقة المريض، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، في إطار جهود الوزارة لتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقًا لأحدث الأسس العلمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه "لطيف" الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على جهوده في إصدار هذا القانون، الذي يعزز الثقة بين أطراف المنظومة الصحية، ويُرسخ ثقافة الالتزام والجودة في الممارسة الطبية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطب في مصر.

