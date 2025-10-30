ارتبطت خلال الساعات الماضية، عدد من الشائعات المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف الكبير المقرر لها السبت المقبل الأول من نوفمبر.

وتداول خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد ببيع تذاكر افتتاح المتحف الكبير رسميًا وإمكانية حضور حفل الافتتاح لجميع الفئات.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة السياحة والآثار، أن إدارة المتحف خصصت حضور حفل الافتتاح لكبار الزوار من ملوك ورؤساء دول، فيما سيُتاح للجمهور العادي زيارة المتحف ابتداءً من 4 نوفمبر، للاستمتاع بعروض ومقتنيات التاريخ الفرعوني والحضارات الأخرى.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025، مؤكدة أن الوزارة لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن.

كما تم تداول أنباء بشأن، إغلاق محافظة الجيزة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنع سير المواطنين من خلالها.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، حقيقة إغلاق محافظة الجيزة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنع سير المواطنين من خلالها.

ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد غلق لأي طريق أو محور بالمحافظة حتى الآن.

وتابع: في حال أي غلق لن يكون مفاجأة للمواطنين، وستصدر المرور بيانًا بذلك.

وفي سياق متصل، نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من قيام عدد من الجهات الأمنية باستلام بعض الطرق والمحاور اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجارى وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

يذكر أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي سياق متصل، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

