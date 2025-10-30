قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

وفي قلب المتحف المصري الكبير يقع أهم وأكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط أنشئ عام 2006، وخصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذى تم افتتاحه خلال عام 2010.

ويعد مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير أحد أكبر المراكز العالمية المتخصصة في صيانة وترميم الآثار، وتبلغ مساحة المركز 32 ألف متر مربع، ويهدف مركز الترميم إلى جانب ترميم وصيانة القطع الأثرية المختارة للعرض بالمتحف المصري الكبير أن يكون مركزا إقليميًّا لصيانة الآثار، وتقديم الخبرات التقنية والعلمية بمنطقة الشرق الأوسط، ومركزا بحثيًّا لتطوير علوم الترميم وتطبيقاتها، بما يواكب التطور العلمي الحديث، وكذلك تقديم الدعم الفني في مجال الصيانة للهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال صيانة الآثار داخل وخارج مصر.

تم افتتاح مركز ترميم الآثار في يوليو 2010، ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير.

يقع مركز الترميم غرب المتحف، ويربط مركز الترميم بالمبنى الرئيس للمتحف نفق يصل طوله إلى حوالى 200 متر، ويضم المركز تسعة عشر معملًا متخصصًا، بالإضافة إلى ستة مخازن مجهزة؛ لتخزين القطع الأثرية باختلاف مادتها وحجمها.

تنقسم معامل مركز الترميم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: (معامل ترميم الآثار

معامل الصيانة الوقائية - معمل توثيق، وتغطى أنشطة تلك المعامل كافة فروع.

ومنذ افتتاح مركز الترميم تم ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة بأيادٍ مصرية وفق منهج علمي دقيق يتناسب مع طبيعة كل مادة أثرية.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

