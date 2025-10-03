أديب: موافقة حماس على مقترح ترامب لحظة تاريخية للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موافقة حركة حماس على مقترح خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، تمثل لحظة تاريخية ستترك أثرًا عميقًا في مسار القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الحدث ليس مجرد تطور سياسي عابر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار حماس يحمل بارقة أمل لسكان غزة الذين يعانون من الحصار والصراع المستمر، مضيفًا أن أبسط تطلعات الغزيين اليوم تتمثل في تأمين الماء النظيف والغذاء.

وأوضح أن هذا القرار يتجاوز الحسابات السياسية ليحمل بعداً إنسانيًا بالغ الأهمية، قائلًا: "تخفيف التوتر في غزة يفتح الباب أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات ويجنب المنطقة مخاطر تصعيد عسكري جديد."

وأشار أديب، إلى أن مصر ستلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة الحرجة كوسيط رئيسي، مؤكدًا أن القاهرة قادرة على ضمان التزام الأطراف بالتفاهمات من خلال حواراتها الدبلوماسية المدعومة دوليًا.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن بعض النقاط العالقة في موقف حماس قد تتطلب مفاوضات إضافية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية ستكون حاسمة في تجاوز هذه التحديات لضمان استمرارية الهدنة.

وتابع أديب، أن وقف إطلاق النار يمثل مكسبًا إنسانيًا قبل أن يكون سياسيًا، قائلًا: "إعطاء الأمل للغزيين في ظل معاناتهم اليومية هو إنجاز يستحق التقدير."

وأكد أديب أن دور مصر في الوساطة يعكس قوتها الدبلوماسية في المنطقة، مشددًا على أن نجاح هذه التفاهمات سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في غزة.

وأشار إلى أن الحدث يحمل دلالات عميقة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه اللحظة قد تكون نقطة تحول نحو استقرار أكبر في المنطقة.

