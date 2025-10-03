الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير يحظى بمتابعة دولية واسعة

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا بارزًا سيضع مصر في صدارة الوجهات السياحية الثقافية، مشددًا على أن هذا الحدث يحظى بمتابعة دولية واسعة كونه يُصنف ضمن أكبر المتاحف عالميًا.

وقال هزاع خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف لا يقتصر على عرض الآثار الفرعونية، بل يقدم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والتكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أن هذا النهج يعكس عظمة التاريخ المصري بأسلوب عصري وجذاب.

وأوضح، أن المتحف سيصبح منصة تسويقية عالمية لمصر، قائلًا: "تصميمه المعماري الفريد وتقنياته المتطورة سيجذبان عشاق الحضارة الفرعونية من كل أنحاء العالم".

وأشار هزاع، إلى أن افتتاح المتحف سيؤدي إلى طفرة في السياحة الثقافية بنمو يتراوح بين 30 إلى 40%، مؤكدًا أن المنطقة المحيطة بالمتحف والأهرامات ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات السياحية، خاصة في القطاع الفندقي.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستعزز البنية التحتية السياحية، مشيرًا إلى أن المتحف سيسهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

وتابع هزاع، أن المتحف يمثل نقلة نوعية في مسار السياحة المصرية، قائلًا: "هذا الحدث سيرسخ مكانة مصر كوجهة تاريخية وثقافية لا مثيل لها على المستوى العالمي".

وأكد هزاع أن الاهتمام الدولي بافتتاح المتحف يعكس قوة مصر السياحية، مشددًا على أن حضور رؤساء الدول ومنظمات السياحة العالمية للافتتاح سيعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ستخلق بيئة سياحية متكاملة، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية وخلق فرص عمل.

