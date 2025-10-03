وزير العمل: تحرير 6185 محضرًا لمنشآت تُشغل أجانب دون ترخيص

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن تحرير 6185 محضرًا ضد منشآت تشغّل عمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي جرت خلال الفترة من 10 سبتمبر 2025 وحتى 2 أكتوبر 2025.

وأكد الوزير أن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الحملات الأخيرة وحدها أسفرت عن ضبط 1303 محاضر خلال 5 أيام فقط.

استمرار الحملات التفتيشية

أوضح أن هذه الحملات، التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى استكمال جميع إجراءات تراخيص عمل الأجانب في مختلف المنشآت. وأضاف أن العقوبات المشددة ستتضاعف بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمالة غير المرخصة.

وجدد وزير العمل دعوته إلى كافة المنشآت بضرورة الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها، تجنبًا للتعرض لعقوبات مشددة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على فرض النظام وضبط بيئة العمل.

وكان الوزير قد وجّه مفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات. وتستمر المرحلة الأولى لمدة شهر كامل، وتركّز بشكل رئيسي على تراخيص عمل الأجانب.

وشدد على أهمية التطبيق الحازم لبنود القانون بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال.

كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه.