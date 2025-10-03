تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أسامة كمال: خطة ترامب بشأن غزة لا تلبي طموحات الفلسطينيين

حذر الإعلامي أسامة كمال من خطورة التطورات الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تحركًا فوريًا دون تأخير.

وقال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "المهم أن نبدأ اليوم لا غدًا، لأن الحرب قد تشتعل في أي لحظة"، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرةً لفشل سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

شراقي يُعلق على تحذير الحكومة من غمر أراضٍ في المنوفية والبحيرة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن التصريف الأحادي لمياه سد النهضة من إثيوبيا يُعد جريمة مائية تهدد الأمن المائي لدول المصب، مشددًا على أن الفيضانات في السودان ناتجة عن إدارة غير مسؤولة أدت إلى تراكم كميات هائلة من المياه.

وقال شراقي خلال تصريحات تليفزيونية، إن التحذير من غمر أراضي في المنوفية والبحيرة يأتي كإجراء احتياطي، مضيفًا أن أراضي طرح النهر غير مخصصة للزراعة لأنها جزء من مجرى النيل الطبيعي.

عباس شراقي: فيضانات السودان تُظهر خطورة النهج الأحادي في إدارة سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب حول إدارة سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي الإقليمي، مشددًا على أن الفيضانات الأخيرة في السودان تُظهر خطورة هذا النهج الأحادي.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن إثيوبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الجريمة المائية"، مضيفًا أن امتلاء بحيرة السد خلال موسم 2024 دون تشغيل فعال للتوربينات أدى إلى تراكم كميات هائلة من المياه.

مدبولي يعلق على زيادات أسعار المحروقات: الدولة لن تلغي الدعم بالكامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج وطني خالص، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، مشددًا على أن هذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مضيفًا أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة.

وزير المالية: تحصيل 67.4 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على تحقيق نتائج مالية واقتصادية متميزة تعكس نجاح هذه السياسات.

وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاستثمار الخاص شهد نموًا بنسبة 73%، وهي من أعلى معدلات النمو في هذا القطاع، مضيفًا أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

مدبولي: مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بالاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، يعقد حاليا بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.