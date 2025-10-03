كتب- محمد شاكر:

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي دوره الرائد في ربط الإبداع الفني والأدبي بالمناسبات الوطنية الخالدة، حيث ينظم من خلال بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) أمسية شعرية وفنية بعنوان "أكتوبر في وجدان شعراء البادية".

تقام الأمسية في تمام الثامنة من مساء غد السبت 4 أكتوبر، بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،

تجمع الأمسية كوكبة من أبرز شعراء وفناني البادية المصرية، من بينهم: علاء الرحمي، إبراهيم أبوفايد السواركة، عبدالله بوشيّب السمالوسي، بوعدنان خالد الرياشي، حامد عبدالمعز، سليم الحويطي، أحلام أبونوارة، محمود مسلم العمراني، خالد بوعلام، إضافة إلى مجموعة من الفنانين منهم: كرم مراد، منصور العميري، سالم منصور، أيمن علي، أحمد إبراهيم، ونصيب بوكرامة، ويدير فعاليات الأمسية الشاعر والكاتب أبوالفتوح البرعصي.

وأكد الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي، أن صندوق التنمية الثقافية يحرص دومًا على أن تكون برامجه الثقافية والفنية مواكبة للمناسبات الوطنية الكبرى، مضيفًا: "إن استدعاء بطولات أكتوبر في وجدان الشعراء والفنانين يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الإبداع في ترسيخ قيم الإنتماء، ويؤكد أن الثقافة الوطنية قادرة على تخليد البطولات ونقلها للأجيال المقبلة في أبهى صورة".

وأشار محجوب إلى أن بيت الشعر العربي يمثل منصة مفتوحة للتواصل بين المبدعين من كافة دول العالم وتعزيز روح التضامن الثقافي.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية دأب على تنظيم فعاليات متنوعة تُسهم في دعم الحركة الثقافية وتأكيد حضورها الفاعل في المناسبات الوطنية، باعتبار الثقافة إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية المصرية والعربية.