

يستكمل المجلس القومي للمرأة، حملته الإعلامية "صوتك أمانة" بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضوة المجلس حيث ستذاع رسائل الحملة عبر المحطات الإذاعية الأكثر استماعاً.



يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري القادم والمتمثل في انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل.



وتهدف الحملة إلى تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات انطلاقاً من كون المشاركة واجباً وطنياً وحقاً دستورياً يكفل لكل مواطنة التعبير عن رأيها بحرية ويعزز دورها في دعم العملية التشريعية وترسيخ دعائم الاستقرار الوطني.



ويؤكد المجلس من خلال هذه الرسائل أن صوت المرأة أمانة ومسؤولية وأن مشاركتها تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.