500 شخصية مجسمة وتطوير محاور.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد أبو بكر

11:50 م 29/10/2025

استعدادت افتتاح المتحف المصري الكبير

نفذت محافظة الجيزة، خطة متكاملة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي السبت المقبل الأول من نوفمبر.

وتضمنت الخطة، بحسب مصدر بالجيزة في تصريحات لمصراوي، تطوير عدد من المحاور الحيوية، منها طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، والطريق الدائري، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري وتحسين الصورة البصرية على امتداد تلك المحاور.

وشملت المحاور زراعة نحو 4 آلاف شجرة، وألفي ومائتي نخلة، ودهان ما يقرب من 3 آلاف عقار، وتنفيذ أكثر من 500 شخصية مجسمة لإضفاء لمسة جمالية تعكس الهوية المصرية وتبرز القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.

كان أعلن محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ ووزيرة التنمية المحلية، تم تخصيص شاشات عرض كبيرة في الميادين وأماكن التجمعات العامة لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة على الهواء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القرار جاء حرصًا على حق المواطن في متابعة الحدث التاريخي لحظة بلحظة، سواء من داخل منزله أو أثناء وجوده في الشارع أو على الطريق، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بأن يكون الشعب جزءًا من هذا الحدث الوطني العالمي.

وأوضح أن الشاشات سيتم توزيعها في أماكن متعددة داخل المحافظة، بحيث يتمكن المواطنون من متابعة الافتتاح أينما كانوا، مؤكدًا أن التغطية ستشمل أيضًا الطرق العامة عبر لوحات إعلانية رقمية تبث الحدث بشكل مباشر.

وأشار سكرتير عام الجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية الكبرى، موضحًا أن الجيزة اتخذت كل التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان بث الحدث بأعلى جودة.

الجيزة المتحف المصري الكبير طريق الإسكندرية الصحراوي الطريق الدائري طريق الفيوم الهوية المصرية خالد أبو بكر

