نصائح مهمة من "العمل" للعاملين بالقطاع الخاص بشأن توقيع العقود

وجه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، نصائح مهمة لجميع العاملين في القطاع بعد إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وحذر "عبد العاطي"، في تصريحات لمصراوي، من التوقيع على أي أوراق أو مستندات دون وعي أو تدقيق، لما قد يترتب على ذلك من فقدان الحقوق القانونية والمالية.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، إن بعض أصحاب الأعمال أو المديرين قد يطلبون من العامل التوقيع على نموذج تسوية ودية أثناء توقيع عقد العمل، موضحًا أن هذا الإجراء خطر للغاية، لأن التسوية الودية تعني إقرار العامل بأنه استلم كل مستحقاته بالتراضي، وبالتالي لا يحق له لاحقًا تقديم أي شكوى أو رفع دعوى ضد صاحب العمل.

وأوضح أنه إذا كان عقد العامل غير محدد المدة أو عقدًا مفتوحًا، وطلب منه قسم الموارد البشرية أو صاحب العمل التوقيع على عقد جديد محدد المدة بحجة تطبيق القانون الجديد، فعليه رفض ذلك فورًا، لأن التوقيع في هذه الحالة يؤدي إلى ضياع حقوقه المرتبطة بالعقد الدائم، مشددًا على أن القانون الجديد لا يُلغي العقود غير المحددة المدة القائمة.

وأضاف المستشار القانوني لوزير العمل، أن بعض الشركات تطلب من العامل التوقيع على إيصال أمانة على بياض بحجة ضمان "العُهدة"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن العهدة نفسها أمانة بطبيعتها، وحق الشركة مضمون من خلال سجلات واستِمارات المخازن التي يوقع عليها الموظف عند الاستلام، وليس عبر إيصالات أمانة.

كما شدد على ضرورة عدم التوقيع على إقرارات تفيد بأن العامل حصل على كل إجازاته أو المقابل النقدي عنها في حال لم يحدث ذلك فعليًا، موضحًا أن مثل هذه التوقيعات تسقط حق العامل في الحصول على مقابل الإجازات التي لم يقم بها، إلا في حالة حصوله عليها بالفعل.

وتابع: احرص دائمًا على قراءة كل ورقة قبل التوقيع عليها، ولا تتردد في طلب الاستشارة القانونية إذا شعرت بأي لبس، فالتوقيع الخاطئ قد يعني التنازل الكامل عن حقوقك دون أن تدري.

