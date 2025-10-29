أستاذ تعدين: إنتاج "ظُهر" يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقاً، أن إعلان مصر عن تصدير شحنتين من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا يمثل "نقلة نوعية جديدة لقطاع الطاقة" ويعكس استعادة الدولة لقدرتها على الإنتاج والتصدير.

وقال عرفات، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، إن تصدير الشحنتين إلى تركيا وإيطاليا خلال أكتوبر الجاري يؤكد تحسن الوضع الإنتاجي في البلاد، لافتاً إلى أن حقل ظُهر يعمل حالياً بطاقة إنتاجية تقارب 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى أن الإنتاج بدأ يتعافى بفضل عمليات الحفر والتطوير الجديدة.

وكشف عن تفاصيل الشحنات والميزة التنافسية، موضحا أن الشحنة الأولى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم تصديرها إلى إيطاليا لصالح شركة "شل"،و 150 ألف متر مكعب تم تصديرها إلى تركيا لصالح شركة "توتال" الفرنسية.

وأشار عرفات إلى أن الميزة التنافسية الكبرى التي تتمتع بها مصر تكمن في امتلاكها بنية تحتية متكاملة، تشمل محطتين لإسالة الغاز وأربع محطات لإعادة التغويز، مما يمنحها القدرة على أداء "دور مزدوج" في سوق الطاقة الإقليمي يجمع بين الاستيراد والتصدير.

وفيما يخص تصدير الغاز رغم استمرار عمليات الاستيراد، أوضح عرفات أن الشريك الأجنبي يمتلك الحق في التصرف في حصته من الغاز لسداد التزاماته المالية في حال عدم حاجة الدولة لتلك الكميات في الوقت الحالي.

وتابع: "عندما ترتفع احتياجاتنا نأخذ كامل الكميات، سواء من حصتنا أو من حصة الشريك الأجنبي، أما في أوقات الفائض فيُسمح للشريك بتصدير حصته."

واختتم عرفات بالتأكيد على أن استقرار إمدادات الغاز محلياً خلال الصيف الماضي يعكس نجاح الدولة في إدارة مواردها بفعالية، مشيراً إلى أن عمليات التصدير الجديدة إلى أوروبا ستبدأ اعتباراً من 5 نوفمبر وتستمر حتى 30 مارس المقبل لتلبية احتياجات القارة خلال فصل الشتاء.

