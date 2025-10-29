إعلان

وقف مؤقت بخدمة شحن عدادات الكهرباء بـ3 محافظات غدا

كتب : محمد صلاح

06:29 م 29/10/2025

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن وقف مؤقت لخدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك نتيجة لأعمال تحديث وتطوير أنظمة الشركة الإلكترونية، التي تشمل مراكز الخدمة والفروع، إلى جانب خدمات الشحن الإلكتروني الخارجي عبر المنصات المختلفة مثل (فوري – e-finance – وغيرها).

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن توقف الخدمة سيبدأ من مساء يوم الخميس الموافق ٣٠ اكتوبر 2025 في تمام الساعة 11مساءً، ويستمر حتى الساعة ١ صباحًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

ودعت الشركة العملاء إلى شحن عداداتهم مسبقًا قبل موعد التوقف لتجنب أي انقطاع في الخدمة، مشيدة بتعاون المواطنين في دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الكهرباء.

تُعد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات التابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تغطي الشركة نطاق ثلاث محافظات رئيسية هي: الغربية، المنوفية، القليوبية (جزئيًا)، وتخدم ملايين المشتركين من الأفراد والمنشآت الصناعية والتجارية.

وتسعى الشركة باستمرار إلى تحديث أنظمة التشغيل والتحول الرقمي بما يواكب خطط الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال العدادات الذكية ومسبقة الدفع، والشحن الإلكتروني عبر القنوات الرقمية المختلفة.

تنبيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة ‏جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وقف مؤقت بخدمة شحن عدادات الكهرباء وقف شحن عدادات الكهرباء بـ3 محافظات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس