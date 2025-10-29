شرم الشيخ- أ ش أ:



تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، من البرازيل لمدة 3 سنوات لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الرقابي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين، اليوم الأربعاء بمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

وكانت أعمال المؤتمر الـ25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25" قد انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الدولة، إلى جانب رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

يعد المؤتمر - الذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات - حدثا عالميا بارزا يجمع قيادات المجتمع الرقابي الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم جهود الشفافية والنزاهة وصون المال العام.

الإنكوساي (INCOSAI) هو المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعقد كل 3 سنوات تحت مظلة الإنتوساي..ويجتمع فيه رؤساء الأجهزة الأعضاء لمناقشة القضايا العالمية في مجال الرقابة وإصدار القرارات والتوصيات..يمكن اعتباره الاجتماع العام أو الجمعية العمومية للإنتوساي.