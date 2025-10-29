

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع بنجامين هو واي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمي والحلول الذكية للشبكات.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة القومي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مجالات الشراكة مع الشركة الصينية، وخاصة في مشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، التي تمثل أحد أهم أدوات استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها. كما جرى استعراض النماذج الاقتصادية والفنية لمحطات التخزين المقترحة في عدد من المواقع، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة من المصادر المتجددة على مدار اليوم.



وأشار عصمت إلى أن مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات أصبحت ضرورة في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استهلاك الوقود التقليدي، موضحًا أن متوسط القدرات الجديدة التي يتم إضافتها للشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويًا من مصادر متجددة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي.



وأضاف الوزير أن "هواوي" تُعد شريك نجاح في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الشبكات ومراكز البيانات، موضحًا أن التعاون مع الشركة يشمل أيضًا مشروعات خفض الفقد ومنع الهدر وتحسين أنظمة الاتصال بين مكونات المنظومة الكهربائية.



وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد أهم معايير تحقيق الجودة والكفاءة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة تستهدف رفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.



وأوضح أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تُستخدم عالميًا في الشبكات التي تعتمد على الطاقات المتجددة، لما توفره من مرونة واستقرار ودعم للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات تحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الوطنية.