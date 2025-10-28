تحل في الـ 28 من أكتوبر كل عام، ذكرى ميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي ولد في مثل هذا اليوم بقرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928.

وروى الدكتور مختار مرزوق العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، عن واقعة حدثت للإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي أثناء تسجيله حلقات تفسير لإذاعة القرآن الكريم.

وقال مرزوق عبر صفحته على فيسبوك:" الموقف حكاه لي الإذاعي سعد المطعني كبير المذيعين السابق بشبكة القرآن الكريم، وقالي لي:"كان الشيخ طنطاوي يفسر القرآن للإذاعة ووقف عند قوله تعالى:"ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا"، وانهمر الشيخ بعدها في البكاء".

وتابع:"اضطررنا إلى إيقاف التسجيل، وقال لي اخرج يا سعد يا ابني وأغلق علي الباب، ظل الشيخ على هذا الحال ما يقرب من ساعة، ثم هدأت نفسه وواصلنا تسجيل التفسير

