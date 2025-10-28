رئيس هيئة التأمين الصحي يجتمع بمديري 4 فروع لمتابعة خطة التطوير

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا مع مديري فروع الهيئة بمحافظات القاهرة، القليوبية، المنوفية، والغربية، ووحداتها التابعة، اليوم الثلاثاء، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

جاء الاجتماع في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات والعيادات التابعة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تحقق رضا المنتفعين وتتماشى مع رؤية الدولة في تطوير منظومة التأمين الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض مديرو الفروع مؤشرات الأداء الحالية داخل المستشفيات والعيادات، إلى جانب موقف صيانة وتشغيل الأجهزة الطبية، ومعدلات التحسن في الأداء داخل العيادات الخارجية، فضلًا عن قائمة المراجعة الموحدة التي تهدف إلى توحيد آليات المتابعة والتقييم داخل الفروع.

كما ناقش الاجتماع خطة تحسين أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة، وموقف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توافرها بشكل مستمر.

قدمت الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، بالتعاون مع الإدارات العامة، عرضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء الخاصة بكل فرع، مع استعراض خطط التحسين والتطوير المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المقدمة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق التكامل في الأداء، مشددًا على أن تطوير العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، واللجان الطبية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

كما وجّه بضرورة المرور اليومي والتواجد المستمر لمديري الفروع علي أرض الواقع، للمتابعة الدقيقة لسير الأداء وضمان تحقيق الانضباط الإداري، مع الاستماع إلى آراء المرضى ومقترحاتهم وإجراء استطلاعات رأي دورية لرصد احتياجات المنتفعين والعمل على تلبيتها بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع على ضرورة تفعيل دور المجالس التنفيذية والطبية واللجان المتخصصة في دراسة وتحليل مؤشرات الأداء وخطط التطوير، للوقوف علي التحديات والمعوقات ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق أهداف الهيئة في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة.