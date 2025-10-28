إعلان

توضيح مهم من محافظة القاهرة بشأن منع سير "الإسكوتر الكهربائي"

كتب : محمد نصار

06:37 م 28/10/2025

الإسكوتر الكهربائي

كتب – محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة أن قرارها الخاص بمنع سير إسكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال، يخص الشكل المرفق فقط، ولا يشمل قرار المنع أي أنواع أو أشكال أخرى من الدراجات الكهربائية.

وكان الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، قد أصدر قرارًا بمنع سير إسكوتر الأطفال في شوارع العاصمة، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع، من بينها حظر سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية.

الإسكوتر الكهربائي (2)الإسكوتر الكهربائي (1)

محافظة القاهرة الإسكوتر الكهربائي إبراهيم صابر محافظ القاهرة

