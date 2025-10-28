بالصور.. أوتوبيسات مكشوفة تجوب القاهرة للترويج للمتحف المصري الكبير

أبطال الإسعاف والدفاع المدني.. إنقاذ درامي لسيدة حامل من الدور الـ12 في

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بدء انطلاق الأتوبيسات المكشوفة التي أعدّتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة ضمن حملتها الترويجية لافتتاح المتحف الكبير.

ويشارك في جولات الأتوبيسات المفتوحة عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة، يرتدون الزي الفرعوني ويحملون أعلام مصر.

وأكد محافظ القاهرة أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذي لا مثيل له، والذي ما زال قادرًا على إبهار العالم.