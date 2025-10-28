كتب- محمد شاكر:

أثارت دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر عالم المصريات اليابانى الكبير- الدكتور ساكوجي يوشيمورا، فيديو لتلقيه دعوة موضوعه في تابوت ذهبي اللون، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وأعرب الدكتور يوشيمورا عن سعادته الغامرة بهذه الدعوة، خاصة أنه شهد التعاون الياباني المصري لسنوات طويلة وساهم بشكل كبير في أعمال كثيرة في منطقة الأهرامات ومراكب خوفو والعديد من أعمال الترميم والحفريات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع الفيديو وصورا منه على نطاق واسع، وأبدوا إعجابا كبيرا بتصميم الدعوات ووضعها في توابيت ذهبية فرعونية.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.



كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.