17 صورة من أعمال تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة

كتب : محمد نصار

03:15 م 28/10/2025
تابعت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التراثية والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة.


وقد شملت أعمال التطوير والمرافق، تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث أن تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا لتعاون الوزارة مع محافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة، وإحياء روح القاهرة التراثية، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الحياة في المدن التاريخية وتعزيز البعد الثقافي.


