شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة انتهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ لحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قبل يوم 4 نوفمبر القادم، لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادية، حتى يتم الإعلان عن نتائجها، والبدء في تفعيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات له في كل الإجراءات والتراخيص لتوفير فرص عمل للشباب.

