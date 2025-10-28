إعلان

الإيجار القديم.. محافظ القاهرة يوجه بانتهاء عمل لجان الحصر قبل 4 نوفمبر

كتب : محمد نصار

02:49 م 28/10/2025

الإيجار القديم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بسرعة انتهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ لحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قبل يوم 4 نوفمبر القادم، لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادية، حتى يتم الإعلان عن نتائجها، والبدء في تفعيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات له في كل الإجراءات والتراخيص لتوفير فرص عمل للشباب.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر رؤساء الأحياء قانون الإيجار القديم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail