الموقف مطمئن.. وفد مصري في الجزائر لتنسيق جهود مكافحة الجراد الصحراوي

توجه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دولة الجزائر، بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الجراد الصحراوي، للحد من مخاطر انتشاره ومتابعة الوضع في دول التكاثر، تلبيةً لدعوة أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي للمنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وترأس الوفد، حسب بيان وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ورافقه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، وذلك في إطار الدور المحوري لمصر في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكة المعلوماتية واللوجستية والتدريبية للحد من مخاطر انتشار الجراد الصحراوي ومتابعة مستمرة للوضع في دول التكاثر والانتشار، وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع أمانتَي هيئة مكافحة الجراد الوسطى والغربية بمنظمة الفاو.

وأوضح رزق أنه تم خلال الزيارة مناقشة الموقف الحالي والاطلاع على أحدث الوسائل اللوجستية للكشف والمكافحة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد أن موقف الجراد الصحراوي في مصر "مطمئن حتى الآن"، كذلك لم يتم رصد أية جماعات أو أسراب داخل الأراضي المصرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، تواصل عمليات المسح الدوري والحالة الجاهزية القصوى في المناطق الصحراوية والحدودية، مشددًا على الاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من وزير الزراعة لهذه الآفة.

وزار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، حيث التقى الدكتور حميد بن ساعد أمين عام الوزارة؛ حيث تم استعراض وضع الزراعة في البلدين لبحث سبل التعاون المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية وإمكانية تيسير حركة المدخلات الزراعية والحاصلات المصدرة بين مصر والجزائر.

