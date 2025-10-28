مدبولي: نسعى للاستفادة من زيارة الرئيس إلى بروكسل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى العديد من النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، ومشاركته في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تأتي بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، فضلًا عما تمثله من تجسيد للالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها ما يتعلق بالاستثمار والصناعة والتنمية المستدامة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء، سعي الحكومة للاستفادة مما شهدته زيارة الرئيس للعاصمة البلجيكية بروكسل، والمشاركة في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى، من زخم كبير، وكذا اهتمام مختلف قادة ومسئولي الاتحاد الأوروبي بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع مصر في العديد من المجالات، لافتًا إلى دور هذه الزيارة والقمة المهمة في التعريف بحجم الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والتي من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، انتقل رئيس الوزراء بالحديث للإشارة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضور فخامته فعاليات الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت في إطار الاحتفال بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "وطن السلام".

وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها لإحلال السلام ووقف الحروب والنزاعات، عبر دعم مختلف الجهود التي تضمن تحقيق ذلك، وتصون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها فوق أراضي أوطانها.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً