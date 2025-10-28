صور.. حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير

نظمت محافظة القاهرة، جولة ميدانية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء العاصمة بحافلة مكشوفة جابت الميادين الرئيسية بمحافظة القاهرة احتفالًا بالحدث الأكبر في العالم والذي تشهده مصر في الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبري، في الأول من نوفمبر، والذي يعد أكبر مجمع أثري في العالم لحضارة واحدة حيث يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية وكنوز توت عنخ آمون التي تُعرض مجتمعة لأول مرة.

