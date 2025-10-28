إعلان

صور.. حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير

كتب : محمد نصار

01:36 م 28/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير (1)
  • عرض 5 صورة
    حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير (5)
  • عرض 5 صورة
    حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير (4)
  • عرض 5 صورة
    حافلة مكشوفة تجوب ميادين القاهرة ترويجًا لافتتاح المتحف الكبير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت محافظة القاهرة، جولة ميدانية لـ50 شابًا وفتاة من أبناء العاصمة بحافلة مكشوفة جابت الميادين الرئيسية بمحافظة القاهرة احتفالًا بالحدث الأكبر في العالم والذي تشهده مصر في الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبري، في الأول من نوفمبر، والذي يعد أكبر مجمع أثري في العالم لحضارة واحدة حيث يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية وكنوز توت عنخ آمون التي تُعرض مجتمعة لأول مرة.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح المتحف الكبير محافظة القاهرة المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail