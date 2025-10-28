7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء

يتساءل كثير من المواطنين عن الخطوات التي يجب اتباعها في حال خصم رصيد من عداد الكهرباء، وتكون عبر طرق محددة أوضحتها الشركة القابضة للكهرباء، في بيان لها.

ويستعرض "مصراوي" في ما يلي الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء بشكل متكرر:

1. التأكد من الاستهلاك الحقيقي: تأكد من أنك تراقب الاستهلاك اليومي على العداد، فالعداد يوضح تفاصيل استهلاك الكهرباء "شريحة الاستهلاك والقيمة المستهلكة"، وإذا كان العداد الخاص بك قديمًا، يمكن أن تكون المشكلة بسبب تراكم المديونية أو خصم مقابل خدمات إضافية "مثل الصيانة أو فرق الشرائح".

2. التأكد من الرسوم الإضافية: بعض الأحيان، يتم خصم مبالغ مقابل مصاريف خدمة العملاء، أقساط مديونية قديمة، تحديث الشحن أو تغيير التعريفة، ويمكنك التواصل مع شركة الكهرباء لفهم البنود التي يتم الخصم على أساسها.

3. التواصل مع شركة الكهرباء: اذهب لأقرب فرع لشركة توزيع الكهرباء التابع لك واشرح المشكلة، واطلب تقريرًا تفصيليًّا عن الاستهلاك والفواتير، واسأل عن سبب الخصم المتكرر، وتقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4. فحص العداد: اطلب من الشركة فحص العداد للتأكد أنه يعمل بشكل صحيح، وإذا وجدت مشكلة، قد تحتاج إلى استبداله.

5. تقديم شكوى رسمية: قدم شكوى رسمية من خلال الاتصال على الخط الساخن لشركة الكهرباء 121، أو الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

6. متابعة العداد بعد الشحن: بعد شحن الكارت، تابع الخصم عن قرب وسجل أي مبالغ يتم خصمها بشكل غير متوقع.

7. حاول تجنب وضع الكارت في العداد لفترة طويلة دون الحاجة.

