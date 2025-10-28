طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، بضرورة تحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى تعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضوية وآليات اتخاذ القرارات مع تطبيق التجارب الدولية الناجحة في مجال التعاونيات مثل التجربة الإيطالية بالإضافة إلى ضرورة تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب ملائمة في مجالس الإدارة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون التعاونيات الجلسة عقدها وزير الزراعة علاء فاروق والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية وشارك فيها لفيف من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.

وأشار أبو صدام، إلى ضرورة اغتنام فرصة اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي حاليًا لإحداث التطوير المناسب للانتقال للجمهورية الجديدة بوضع يناسب حجم وقيمة مصر في المجال الزراعي.

ولفت عبدالرحمن لضرورة زيادة تسليط الضوء على القطاع الزراعي بإنجازاته ومعوقاته باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر للوصول إلي أقصي ما يمكن الوصول إليه من تنمية زراعية ورفعه وتحسين معيشة الفلاحين.

وأكد عبدالرحمن أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضروري لتمكينها من القيام بدورها المهم في تقديم الخدمات للفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير المستلزمات الزراعية بصورة آمنة وأسعار معقوله ومساعدتهم في تسويق محاصيلهم مع توفير الإرشاد اللازم والمساهمة في نشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث.