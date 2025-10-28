الصحفيين تعلن بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء"
كتب- عمرو صالح:
نقابة الصحفيين
أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء"، والهيئات التابعة وتتضمن الآتي:-
1- رئيس مجلس الوزراء،
2- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
3- هيئة قناة السويس،
4- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
5- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،
6- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،
7- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، 8- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، 9- صندوق تطوير التعليم.
وذلك وفقًا لشروط العضوية، وتتطلب إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة تفيد بتخصصه في هذا الملف وأرشيف حديث، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر حتى الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م.
- تقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.
- سوف تحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعبة.
