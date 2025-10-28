الصحفيين تعلن بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء"

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء"، والهيئات التابعة وتتضمن الآتي:-

1- رئيس مجلس الوزراء،

2- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،

3- هيئة قناة السويس،

4- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

5- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،

6- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

7- الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، 8- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، 9- صندوق تطوير التعليم.

وذلك وفقًا لشروط العضوية، وتتطلب إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة تفيد بتخصصه في هذا الملف وأرشيف حديث، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر حتى الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م.

- تقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.

- سوف تحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعبة.

