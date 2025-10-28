موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وكيفية تغيير الساعة، وذلك تزامنًا مع عودة المواعيد الشتوية للمحلات والأماكن العامة.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

وفق قرار مجلس الوزراء، فإن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر يبدأ وتأخير الساعة 60 دقيقة سيكون يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يستمر التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.

طريقة تغيير الساعة على الأجهزة المختلفة

يمكن للمواطنين ضبط الساعة عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل آخر خميس من أكتوبر، أو تفعيل خيار الضبط التلقائي لتطبيق التوقيت الشتوي بشكل آلي.

