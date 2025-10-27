خبير آثار: حفل افتتاح المتحف الكبير سيتفوق على موكب المومياوات

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، بل هو "كنز لا يُقدّر بثمن" وواحد من أعظم المشاريع الحضارية على مستوى التاريخ الحديث.

وخلال لقائه مع الإعلامية مروة عبدالجواد في برنامج "حوار الساعة" عبر شاشة "هي"، أوضح الدكتور شاكر أن حفل افتتاح المتحف سيتجاوز موكب المومياوات الملكية في مستوى الإبهار بمقدار عشر مرات، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستضم تعاونًا فنيًا استثنائيًا بين الموسيقار العالمي الشهير هشام نزيه والمايسترو ناير ناجي، أصغر رئيس أوركسترا في العالم.

وشدد شاكر على أن الافتتاح يمثل "مرآة تُظهر للعالم هوية مصر وحضارتها الممتدة"، وسيرسخ لخطوات بناء الجمهورية الجديدة على أساس متين من الأصالة التاريخية والمجد الحضاري، مؤكداً أن "من لا يملك ماضيًا لا يملك حاضرًا ولا مستقبلًا".

ودعا جميع المصريين إلى الشعور بالفخر في هذا اليوم، حيث سيشاهد العالم بأكمله "إنتاجاً حضارياً وفكرياً" فريداً.

ولفت كبير الأثريين إلى أن الاحتفالية اختارت بُعدًا تاريخيًا عميق الدلالة، وهو مرحلة استعادة هيبة الدولة بعد حكم الملك إخناتون، حين تولى القائد العسكري حور محب زمام الأمور. وأكد أن اختيار هذه الفترة يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر "لا يحكمها إلا قائد واعٍ بفكر يحمي حدودها ويحافظ على كيانها".

واختتم الدكتور مجدي شاكر تصريحاته بالتأكيد على أن الحدث هو في جوهره رسالة إعلامية وحضارية قوية وموجهة لمواجهة أي محاولات لتشويه أو سرقة التاريخ المصري العظيم.