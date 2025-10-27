كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتكاب إثيوبيا خطأً جسيمًا في إدارة سد النهضة تسبب في فيضان صناعي أغرق أجزاءً واسعة من السودان.

وأكد شراقي خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري أن السبب الحقيقي لم يكن التغيرات المناخية كما تدعي أديس أبابا، بل سوء الإدارة الواضح للسد.

وأوضح شراقي خلال حديثه الإعلامي أن السلطات الإثيوبية أبقت بحيرة السد ممتلئة بالكامل مع اقتراب موسم الأمطار، دون اتخاذ إجراءات استباقية لتفريغها.

وأشار إلى أن عدم تشغيل التوربينات بشكل كافٍ اضطرهم لفتح أربع بوابات دفعة واحدة لتصريف المياه الزائدة.

وتابع خبير الموارد المائية أن الكميات الهائلة من المياه التي تم تصريفها بلغت نحو 750 مليون متر مكعب يوميًا، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب النيل الأزرق.

وأضاف أن هذه الكميات كادت تتسبب في انهيار سد الروصيرص السوداني الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 600 مليون متر مكعب يوميًا.

كما أشار شراقي إلى أن إثيوبيا أقدمت على الافتتاح الرسمي لسد النهضة رغم عدم اكتمال جاهزيته الفنية، مؤكدًا أن معظم التوربينات لا تزال غير قادرة على العمل بكفاءة.

وأضاف أن هذا التأجيل في الافتتاح لمدة عام كامل يعد دليلاً واضحًا على الإخفاق الفني في تشغيل المشروع.

وأكد الدكتور عباس شراقي، على أن المشهد الحالي يعكس سوء الإدارة المائية والهندسية، مشددًا على ضرورة وجود إدارة مشتركة بين دول المصب وإثيوبيا لضمان الأمن المائي لجميع شعوب المنطقة.