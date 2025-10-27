كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن التوترات الإقليمية تتطلب من الحكومة الإسرائيلية التخلي عن طموحاتها التوسعية.

وقال "عبدالفتاح"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن فكرة إسرائيل الكبرى مرفوضة تمامًا من دول المنطقة، خاصة العربية، التي لن تسمح بأي هيمنة إسرائيلية تحت أي ظرف.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي المستمر على دول مثل فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، وصولًا إلى الاعتداء الأخير على قطر، لن يحقق مصالح تل أبيب.

وأشار إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي خطير، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

وتابع عبد الفتاح أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية يقوض السلطة الفلسطينية ويعزز نفوذ الجماعات المتطرفة.

وأكد أن دعم السلطة الفلسطينية عربيًا ودوليًا ضروري لتمكينها من استعادة زمام المبادرة وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة، مثل المسجد الأقصى وكنيسة العهد، من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، تغذي الكراهية وتقوض فرص السلام.

وأضاف أن هذه الاستفزازات الدينية تعيق أي محاولات للتعايش السلمي بين الشعوب في المنطقة.