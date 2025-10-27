شهدت مصر، اليوم الإثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

هل توجد إجازة رسمية متبقية لموظفي العام والخاص العام الحالي؟

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد الإجازات المتبقية في 2025.

مستشفى بدر الجامعي توضح تفاصيل استقبال 38 مصابًا في حادث طريق السويس

أصدرت مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان بيانًا بشأن الحادث المروع الذي وقع مساء السبت ٢٥ أكتوبر على طريق القاهرة – السويس، موضحة أنها استقبلت ٣٨ مصابًا جراء الحادث، تم استقبالهم جميعًا بقسم الطوارئ، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة على الفور.

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. شروط الحصول على راحة السبت المقبل

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003، عن هل السبت المقبل إجازة رسمية للقطاع الخاص أم لا؟

الافتتاح السبت المقبل.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

حالة الطقس غدًا.. شبورة وسحب وأجواء خريفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

"مدبولي" يستعرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

مَن المسؤول عن طباعة امتحانات شهر أكتوبر 2025؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات إلى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت فيها على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المنظمة لسير العملية الامتحانية داخل المدارس، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

مصدر: تكثيف تجارب التشغيل التجريبي للمونوريل تمهيدًا لافتتاحه

كشف مصدر مسؤول بمشروع المونوريل، آخر الاستعدادات الخاصة بأعمال التشغيل التجريبي لخط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية".

محافظ القاهرة يشهد إطلاق التعداد الاقتصادي السادس

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتفالية الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تحت شعار "قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع" وذلك بحضور إلينا بانوفا، ممثلة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد.

دمج المتحف المصري الكبير في البرامج التعليمية.. تفاصيل طلب برلماني

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستعدادات لاحتفال افتتاح المتحف المصري الكبير.

شحنات وقود وغاز.. مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة – فيديو

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، من أمام معبر رفح المصري، إن القوافل المصرية مستمرة في العبور نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من شاحنات الوقود قد عبرت بالفعل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تبقى عدد محدود من الشاحنات في طريقها للعبور.

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

بيان مهم من محافظة الجيزة بشان استعدادات افتتاح المتحف الكبير

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة تشهد حالة من الفرحة والفخر الشعبي مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وهو الصرح العالمي الذي يعكس مكانة مصر الحضارية والتاريخية بين دول العالم.

