شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسي لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان "التغير في توازن القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري".

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الإستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح شريف فكرى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية أشار خلالها إلى الدور الرئيسي الذى يقوم به مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة في دراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة بما يمكن القوات المسلحة من تطوير قدراتها لحماية ركائز الأمن القومي، مؤكدًا أن موضوع البحث يأتي في إطار تحقيق الاستفادة من كافة المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الإستراتيجية والسياسية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع التحولات الدولية والإقليمية فى المنطقة لتحقيق متطلبات الأمن القومي للدولة المصرية، وأُختتم بالرد على استفسارات وتساؤلات الحاضرين.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيداً بموضوع البحث والجهد المبذول به، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والاستمرار فى البحث والتطوير الذى يحقق للقوات المسلحة أعلى درجات الجاهزية القتالية وفق أسس علمية تتماشى مع التطور الذى تشهده كافة الإستراتيجيات العسكرية الحديثة.