هل توجد إجازة رسمية متبقية لموظفي العام والخاص العام الحالي؟

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد الإجازات المتبقية في 2025.

ويرصد "مصراوي"، موعد الإجازات المتبقية في 2025، خلال السطور التالية، كما يلي:

قائمة الإجازات المتبقية في 2025

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

ووفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، فإن إجازة السبت المقبل هي العطلة الأخيرة للقطاعين العام والخاص خلال العام الحالي بعد انتهاء كافة العطلات الرسمية.

يذكر أن قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025، وفق موقع رئاسة الجمهورية، كما يلي:

7 يناير 2025 (الثلاثاء): عيد الميلاد القبطي

25 يناير 2025 (السبت): ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

30 مارس 2025 (الأحد): عيد الفطر المبارك

31 مارس 2025 (الإثنين): عيد الفطر المبارك

1 إبريل 2025 (الثلاثاء): عيد الفطر المبارك

21 أبريل 2025 (الإثنين): شم النسيم

25 إبريل 2025 (الجمعة): عيد تحرير سيناء

1 مايو 2025 (الخميس): عيد العمال

5 يونيو 2025 (الخميس): وقفة عرفات

6 يونيو 2025 (الجمعة): عيد الأضحى المبارك

7 يونيو 2025 (السبت): عيد الأضحى المبارك

8 يونيو 2025 (الأحد): عيد الأضحى المبارك

9 يونيو 2025 (الإثنين): عيد الأضحى المبارك

30 يونيو 2025 (الإثنين): ثورة 30 يونيو

26 يوليو 2025 (الإثنين): رأس السنة الهجرية

23 يوليو 2025 (الأربعاء): عيد الثورة

4 سبتمبر 2025 (الخميس): المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر 2025 (الإثنين): عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"